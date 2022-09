Junger Mann gewaltsam ausgeraubt

Mehrere junge Männer haben am Sonntagmorgen in Sachsenhausen einen 20-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt. Das Opfer erlitt diverse Prellungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, ist ein 20-Jähriger in Sachsenhausen von einer Gruppe überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizeimitteilung sei der 20 Jahre alte Mann zu Fuß in der Großen Rittergasse in Richtung Paradiesgasse unterwegs gewesen. Die Polizei vermutet, dass er bereits dort von etwa sieben Jugendlichen beziehungsweise jungen Männern verfolgt wurde.



An der Kreuzung Große Rittergasse/Paradiesgasse habe die Gruppe den 20-Jährigen schließlich angegriffen. Eine Person aus der Gruppe habe ihm mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, sodass er zu Boden ging. Der Angreifer habe anschließend das Kartenetui samt Ausweis, Bankkarten und mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Währenddessen sollen die anderen aus der Gruppe auf den 20-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Er erlitt diverse Prellungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.



Die Gruppe ist den Polizeiangaben zufolge nach der Tat zu Fuß in Richtung Elisabethenstraße geflüchtet. Die Angreifer sollen etwa 17 bis 22 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,95 Meter groß gewesen sein. Der Haupttäter soll einen schwarzen Fischerhut, eine schwarze Sportjacke und eine schwarze Hose getragen sowie eine Umhängetasche mit sich geführt haben. Ein weiterer Mittäter sei mit einer schwarzen Weste, einem weißen Langarmshirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Zeuginnen und Zeugen mit sachdienlichen Angaben zu den bislang unbekannten Tätern werden können sich unter der 069 / 755 51499 bei der Frankfurter Polizei melden.