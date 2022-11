54-Jähriger von Tram angefahren und lebensbedrohlich verletzt

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Mann in Sachsenhausen von einer Straßenbahn angefahren. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste noch vor Ort wiederbelebt werden.

Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann in Sachsenhausen von einer Straßenbahn erfasst. Wie die Polizei mitteilte, sei die Straßenbahn auf der Seehofstraße Richtung Heisterstraße gefahren, als der Mann die Fahrbahn überquert habe und von der Bahn erfasst worden sei. Dabei sei er lebensbedrohlich verletzt worden und musste vor Ort von den Rettungskräften wiederbelebt werden, so die Polizei. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.



Nach Angaben der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) handelte es sich bei dem 54-Jährigen um einen Mitarbeiter, der kurz vor Schichtantritt war. Da der Unfall sich unmittelbar vor der FES-Betriebsstätte in der Seehofstraße ereignete, seien zahlreiche Arbeitskollegen des Mannes Zeugen des Unfalls geworden. Sie würden nun psychosozial betreut und bei Bedarf freigestellt, so die FES.



Nach dem Unfall kam es zu umfangreichen Absperrmaßnahmen und Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr. Gegen 8.30 Uhr konnten die Absperrungen wieder freigegeben werden. Laut Polizei wurden an der Unfallstelle Drohnenaufnahmen von einem Gutachter angefertigt. Zum genauen Unfallhergang wird weiterhin ermittelt.