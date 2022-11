17-Jährige von Kleintransporter erfasst

Ein Sprinterfahrer hat am Wochenende mit seinem Fahrzeug eine 17-jährige Fußgängerin erfasst. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.

Ein 52-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag in Sachsenhausen eine Jugendliche mit seinem Sprinter erfasst. Die 17-jährige Fußgängerin überquerte der Polizei zufolge um kurz vor zwei Uhr nachts an der Kreuzung Textorstraße/Schweizer Straße die Fahrbahn, als der 52-Jährige aus der Textorstraße nach links in die Schweizer Straße abbiegen wollte. Dabei habe er die junge Frau mutmaßlich übersehen, so die Polizei.



Die 17-Jährige wurde von dem Kleintransporter erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam und wie dieser genau ablief, wird nun von der Polizei ermittelt.