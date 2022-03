Jugendliche zünden Feuer im Günthersburgpark

Historisches Museum

Erinnerungsstücke an zwei Jahre Corona

Das Historische Museum sammelt Erinnerungsstücke an die Corona-Zeit. Geplant ist eine Ausstellung, die sich mit der Frage beschäftigt, an was sich die Menschen in der Stadt erinnern wollen und werden, wenn sie an die vergangenen zwei Jahre denken.

Text: sfk / Foto: HMF