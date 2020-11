Ditib-Gebäude in Höchst beschmiert

In der Nacht zu Montag wurden sechs mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen ein Gebäude der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Frankfurt Höchst geworfen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Gebäude des deutsch-türkischen Islam-Verbands Ditib in Frankfurt Höchst beschmutzt. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Vorfall zwischen Sonntagabend um 19 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr ereignet haben. Die oder der Täter sollen dabei insgesamt sechs mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Fassade des Gebäudes in der Emmerich-Josef-Straße geworfen haben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro.



Welche Hintergründe zu der Tat geführt haben, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen. Wie die Polizei mitteilte, sei inzwischen auch der Staatsschutz mit dem Thema befasst, da es sich um ein religiöses Gebäude handele. Laut Polizei soll es im Jahr 2018 bereits schon einmal an dieser Moschee zu einem Vorfall gekommen sein. Damals habe man pro-kurdische Parolen an der Fassade aufgefunden. Auch hier blieben die Täter unbekannt.