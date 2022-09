Polizei findet zahlreiche weitere Waffen im Elternhaus

Nach dem SEK-Einsatz in der De-Neufville-Straße in Oberrad haben die Beamten ein Waffenlager des 34-Jährigen gefunden. Allerdings nicht in der Wohnung in Frankfurt, sondern im Haus der Eltern.

Bei dem Mann, dessen Wohnung am Montag in Oberrad im Rahmen eines SEK-Einsatzes durchsucht wurde, wurden laut Mitteilung der Polizei weitere Waffen gefunden. Wie die Beamten mitteilten, hätten sich diese in der Wohnung der Eltern des 34-Jährigen in Viernheim befunden. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um zahlreiche Langwaffen und Pistolen samt Munition in vierstelliger Höhe. Sie wurden laut den Beamten nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt.



Bereits bei der Durchsuchung am Montag fanden die Ermittler eine Waffe bei dem Mann, die er legal besaß. Der SEK-Einsatz am Montag wurde durch den Anruf eines Nachbarn ausgelöst. Dieser zeigte sich besorgt, da er Blutspuren im Treppenhaus und das Auto des 34-Jährigen stark beschädigt in der Tiefgarage vorfand. Die Beamten konnten das Auto des 34-Jährigen einer Verkehrsunfallflucht am Tag zuvor zuordnen.