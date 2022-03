Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Ginnheim

Ein Streit zwischen mehreren Personen in Ginnheim hat am Mittwochmorgen einen SEK-Einsatz ausgelöst. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann mit einer Schussverletzung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr wurde die Polizei wegen eines Streits zwischen mehreren Personen in Ginnheim auf der Ginnheimer Straße alarmiert. Vor Ort habe die Polizei einen 30-jährigen Mann mit einer Schlussverletzung am Bein angetroffen,heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zwei weitere Männer haben laut Polizei augenscheinliche Verletzungen einer Schlägerei aufgewiesen. Der Schussverletzte sei zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe bei keinem der drei Männer. Darüber hinaus stellte die Polizei eine Menschengruppe fest, die beim Anblick der Streife die Flucht ergriffen habe.



Die Hinweise deuten laut Polizei darauf hin, dass die Auseinandersetzung sich in einem mittlerweile geschlossenen Lokal des angrenzenden Gebäudes ereignet habe. Mehreren Medien zufolge handele es sich dabei um eine Shisha-Bar. Die Polizei habe den Gebäudekomplex mit mehreren Einsatzkräften abgesperrt und einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Daraufhin habe die Streife das Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen und die Räumlichkeiten des Lokals durchsucht. Es wurden Spurensicherungsmaßnahmen sowie Anwohnerbefragungen in der Nachbarschaft durchgeführt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach den Hintergründen der Streitigkeiten sowie der Schussverletzung. Auch eine mögliche Tatbeteiligung der angetroffenen Personen wird überprüft. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, Hinweise telefonisch unter der 069/75553111 an die Kriminalpolizei zu übermitteln.