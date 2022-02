Großer Messeveranstalter verlässt Frankfurt Fashion Week

Der große Messeveranstalter Premium Group verlässt die Frankfurt Fashion Week und kehrt im Juli zurück nach Berlin. Stadt und Messe Frankfurt planen dennoch mit Veranstaltungen im Sommer und streben weiterhin den Status „One-Stop-Solution“ in der Stadt an.

Die Berliner Premium Group, als einer der wichtigsten Messeveranstalter der deutschen Modebranche, verlässt die Frankfurt Fashion Week und kehrt zurück nach Berlin, um dort ihre Messen im Juli auszutragen. Geplant sei bereits ein neues Live-Konzept rund um den Berliner Funkturm, teilt die Premium Group mit. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten die geplanten Formate und Events nicht in Frankfurt stattfinden und sich somit auch nicht etablieren können, teilt der Messeveranstalter mit. „Es ist schade, dass der Umzug nach Frankfurt nicht geklappt hat“, sagt Jörg Arntz, Managing Director der Premium Group. „Wir haben uns alle sehr bemüht und gekämpft. Um unseren Kundinnen und Kunden und dem Marktumfeld gerecht zu werden, haben wir – nach intensiven Gesprächen mit der Stadt Berlin – entschieden, unsere Events wieder in unserer Heimatstadt zu veranstalten“, so Arntz.



Die Stadt, die Messe Frankfurt sowie das Land Hessen sind, laut Mitteilung der Stadt, dennoch überzeugt, dass die Frankfurt Fashion Week als Konzept funktioniert und zeitgemäße Antworten auf die Bedürfnisse des Marktes bietet. Vonseiten der Stadt heißt es, man wolle weiterhin daran arbeiten eine „One-Stop-Solution“ in Frankfurt zu entwickeln. Messen, Markeninszenierungen, Runways, Konferenzen sowie Events sollen planmäßig im Juli in der ganzen Stadt umgesetzt werden. „Ich freue mich, dass unsere Messe die Frankfurt Fashion Week von Anbeginn veranstaltet und dies auch weiterhin tun wird. Denn die bisherigen Ausgaben haben gezeigt: Frankfurt kann Mode. Denn Frankfurt ist kreativ, Frankfurt ist international und Frankfurt begeistert“, so Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).