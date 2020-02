Zwei neue Corona-Fälle bestätigt

Samstagnachmittag landete der Airbus A 310 der Luftwaffe mit den Passagieren aus der chinesischen Stadt Wuhan in Frankfurt. Zwei von ihnen wurden nun positiv auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt warnt weiterhin vor Hysterie.

Zwei der am Wochenende in Frankfurt gelandeten Passagiere aus Wuhan sind offenbar an dem Corona-Virus erkrankt. Nachdem Russland dem Flugzeug der Luftwaffe mit den deutschen Bürgern aus Wuhan den Zwischenhalt verweigerte, startete der Airbus A 310 Samstag vom Flughafen in Helsinki. Gegen 16. 30 Uhr landete die Maschine am Frankfurter Flughafen. Nach ihrer Ankunft wurden alle Personen von den Ärztinnen und Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes in untersucht.



Zwei von ihnen wurden nun positiv auf das Coronavirus getestet und in die Universitätsklinik zur weiteren Behandlung gebracht, wie das Hessische Ministerium für Soziales und Integration mitteilte. Beide seien sowohl bei Abflug in China als auch bei Ankunft in Frankfurt symptomfrei gewesen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Bei einer weiteren Person, die bereits am Samstag zur Abklärung in die Universitätsklinik Frankfurt gebracht wurde, habe sich der Verdacht nicht bestätigt.



Nicht gefährlicher als die Grippe



In Deutschland gibt es damit zehn bestätige Fälle des Coronavirus. Das Frankfurter Gesundheitsamt warnt weiterhin vor der Hysterie. Der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. René Gottschalk, sagte auf einer Pressekonferenz am Wochenende: „Ich habe vor der Grippe deutlich mehr Angst, als vor diesem Virus. Soweit wir wissen, ist der Verlauf in Europa sehr milde.“