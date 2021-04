Polizisten bei Unfall verletzt

Am Samstagabend prallte im Frankfurter Stadtteil Rödelheim ein Polizeifahrzeug auf einer Einsatzfahrt mit einem anderen Auto zusammen und fuhr in eine Reihe parkender Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden drei Polizeibeamte verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug im Frankfurter Stadtteil Rödelheim wurden am Samstagabend drei Beamte verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten in einem zivilen Polizeifahrzeug mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Lorscher Straße in Richtung Radilostraße unterwegs. Als sie einen VW-Caddy links überholen wollten, sei der 62-jährige Fahrer nach links abgebogen und mit dem Polizeifahrzeug zusammen geprallt. Die Polizeibeamten seien daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und hätten mit ihrem Fahrzeug mehrere in einer Reihe geparkte Fahrzeuge zusammengeschoben, so die Polizei.



Der 28-jährige Fahrer des Polizeiwagens sowie die beiden weiteren 30- und 25-jährigen Beamten, die im Fahrzeug saßen, wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des VW-Caddy trug keine Verletzungen davon. Laut Polizei entstand sowohl an dem Polizeifahrzeug als auch an dem VW-Caddy sowie an zwei weiteren geparkten Fahrzeugen ein Totalschaden; an drei weiteren Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.



Im Vorfeld des Unfalls hatten Polizist:innen bei einer Personenkontrolle in der Reifenberger Straße Unterstützung angefordert, weil ein 18-Jähriger sich mit Schlägen und Tritten gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt hatte. Der 18-Jährige konnte schließlich mit mehreren Beamten festgenommen werden, so die Polizei, und wurde später wieder entlassen. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall mit dem zivilen Polizeifahrzeug dauern noch an.