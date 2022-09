Hunde im Bonifatiuspark vergiftet

Mindestens neun Hunde wurden am Freitag im Bonifatiuspark in Riedberg durch Giftköder vergiftet, laut Polizei sind vier von ihnen gestorben. Offenbar waren die Köder im Bereich des Parks weiträumig ausgelegt worden. Die Polizei ermittelt nun nach den Tätern.

Mehrere Hunde sind am Freitag im Frankfurter Stadtteil Riedberg durch Giftköder vergiftet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren insgesamt neun Hunde betroffen, vier von ihnen sind gestorben. In Medienberichten und den sozialen Netzwerken ist von weitaus mehr vergifteten und bis zu zehn verstorbenen Hunden die Rede.



Die Tierklinik Kalbach hatte am Freitagmorgen mehrere eingelieferte Hunde mit Vergiftungserscheinungen an die Polizei gemeldet. Alle seien zuvor mit ihren Besitzern im Bereich des Bonifatiusparks spazieren gewesen. Offenbar waren die Köder dort weiträumig verteilt worden. Die Polizei stellte später mehrere mutmaßliche Giftköder sicher.



Wer die Köder ausgelegt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hundehalterinnen und -halter sollten im Bereich um den Bonifatiuspark besonders auf ihre Tiere Acht geben, erklärte die Polizei bereits am Freitag.