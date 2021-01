17-Jähriger ausgeraubt und in Nidda gestoßen

Ein Unbekannter hat am Freitag auf der Praunheimer Brücke einen 17-Jährigen ausgeraubt und gewaltsam ins Wasser gestoßen. Der Junge wurde leicht verletzt, der Täter konnte fliehen.

Am Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Mann einen 17-Jährigen ausgeraubt und anschließend in die Nidda gestoßen. Das teilte die Polizei Frankfurt am Sonntag mit. Die Beamt:innen suchen nach Zeugen und Hinweisen, die zum Täter führen könnten.



Der 17-Jährige war laut Polizei am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der Praunheimer Brücke in Richtung Buchbornstraße unterwegs. Dort habe ihn der unbekannte Täter angesprochen und aufgefordert, seinen Rucksack herauszugeben. Als der 17-Jährige sich weigerte, habe der Unbekannte ihn in einer Schlägerei zu Fall gebracht, ihn gewürgte und ihm gegen den Kopf getreten. Anschließend habe der Täter den 17-Jährigen die Uferböschung hinunter in die Nidda gestoßen.



Der 17-Jährige konnte sich nach dem Angriff selbständig aus dem Wasser ziehen und trug laut Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen davon, die im Krankenhaus behandelt wurden. Einige gestohlene Gegenstände seien direkt nach der Tat wiedergefunden und sichergestellt worden.



Die Polizei sucht nun nach dem Täter: Der etwa 1,80 Meter große Mann soll kurze braune, seitlich abrasierte Haare haben und 20 bis 25 Jahre alt sein. Außerdem soll er eine graue Jacke, eine graue Jogginghose und eine Halskette getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.



>> Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim 14. Polizeirevier unter der Nummer 069 / 755 11 400 zu melden.