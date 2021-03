Polizei fasst mutmaßlichen Serientäter

Nach einer Reihe von sexuellen Übergriffen in Bad Homburg, Oberursel und im nördlichen Stadtgebiet von Frankfurt hat die Polizei Frankfurt am vergangenen Mittwoch einen Tatverdächtigen gefasst.

Vergangenen Februar wurden mehrere Frauen in Frankfurt, Bad Homburg und Oberursel von einem Fahrradfahrer sexuell belästigt. Der Mann soll sich den Frauen mit dem Fahrrad genähert und sie „unsittlich berührt“ haben. Die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen in den Feldgemarkungen von Kalbach nahe der A5 gefasst. Dabei soll es sich um einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz handeln. Bei der Durchsuchung des Mannes sei das Handy gefunden worden, das einer der Frauen bei einer der Taten gestohlen wurde. Der Mann wurde vergangenen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und aufgrund des Verdachts der sexuellen Übergriffe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.