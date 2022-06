Das Frankfurt-Wissen testen

Für alle, die ihr Wissen über Frankfurt auf die Probe stellen oder etwas Neues über die Stadt lernen wollen, findet am Freitagabend ein Quiz-Picknick im Seehofpark statt. Passend dazu gibt es Apfelwein und Handkäs.

Was wissen Sie über Frankfurts Stadtgeschichte? Kennen Sie Klatsch- und Tratsch-Geschichten aus der Stadt? Wie steht es um Sport und Kulinarik? Wer sein Wissen auf die Probe stellen will oder einfach Spaß am Rätseln hat, kann am morgigen Freitagabend am Quiz-Abend der Frankfurter Stadtevents teilnehmen. Die Location ist dabei eine besondere, denn das Quiz findet als Picknick im Seehofpark statt.Moderiert wird der Abend von Silke Wustmann und Till Fischer, die schon lange als Stadtführer unterwegs sind. Gemeinsam werden sie durch das Quiz führen, auf den Sieger oder die Siegerin wartet am Ende ein Überraschungspreis. Für alle Teilnehmenden gibt es ein Verpflegungspaket, dass ein Getränk nach Wahl, Handkäs mit Musik, Quiche sowie eine gemischte Tüte nach Wasserhäuschen-Art enthält. Die eigene Picknickausrüstung, sprich eine Decke oder bei Bedarf Stühle, muss selbst mitgebracht werden.Treffpunkt am Freitagabend um 18.30 Uhr ist das Wasserhäuschen am Seehofpark, welches seit August 2019 unter neuer Leitung betrieben und mit Sitzmöglichkeiten auf der windgeschützten Terrasse und in einem lauschigen Garten ausgestattet ist. Weitere Quiz-Abende, die unter anderem auch am Mainufer im Frankfurter Stadtteil Höchst stattfinden, sind im Juli und August bereits geplant. Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter stadtevents-frankfurt.de.