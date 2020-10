Blockade mehrerer Autobahnen in Hessen

Im Rhein-Main-Gebiet haben sich am heutigen Montagmorgen Umweltaktivistinnen und -aktivisten von drei Brücken abgeseilt und damit den Autobahnverkehr erheblich behindert. Dabei kam es zu mehreren kilometerlangen Staus. Polizei- und Bergungskräfte sind weiterhin im Einsatz.

Am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, haben sich nach Angaben der Polizei Mittelhessen mehrere A49-Gegnerinnen und -Gegnern von drei Brücken abgeseilt und damit mehrere Staus auf hessischen Autobahnen ausgelöst. Nach aktuellen Angaben sind die Polizei- und Bergungskräfte weiterhin im Einsatz. An allen drei Orten handelt es sich um Protestierende, die sich gegen die Rodung des Dannenröder Forst einsetzen. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben Transparente an den Brücken angebracht, die Forderungen gegen einen Ausbau der A49, für weniger Flugverkehr und eine Verkehrswende ausdrücken. Ein Sprecher der Polizei Mittelhessen sagte, dass der Zusammenhang zwischen den Protesten „klar ersichtlich“ sei.So sollen sich Protestierende auf einer Fußgängerbrücke über der A5 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Idstein befinden und aktuell zehn Kilometer Stau verursachen, die Fahrbahn ist in beide Richtungen gesperrt. Zudem ist die A5 in Höhe des Luftbrückendenkmals in der Nähe von Zeppelinheim ebenfalls mit rund zehn Kilometer Stau betroffen. Auf der A661 zwischen Offenbach-Taunusring und Offenbach-Kaiserlei sind aufgrund des dritten Protests sechs Kilometer Stau sowie Verzögerungen im Öffentlichen Personennahverkehr entstanden. Der Verkehrsverbund Frankfurt (VGF) vermeldet seit 7.32 Uhr einen Polizeieinsatz auf den Linien 15 und 16 zwischen Offenbach Stadtgrenze und Balduinsstraße sowie Frankfurt Südbahnhof.Aktuell sind laut Polizei Spezialkräfte für Höhlenbergung an den Brücken im Einsatz, um die Protestierenden, die sich an den Brückengeländern abgeseilt haben, „sicher hochzuholen“. Nach Schätzungen der Polizei werden die Einsätze voraussichtlich bis 12 Uhr weitergehen. Angaben zu möglichen PKW-Unfällen im Zusammenhang mit den Protesten konnte die Polizei am Montagvormittag nicht machen. Es sei zu einem Unfall gekommen, dessen Ursache jedoch noch nicht geklärt sei, so ein Sprecher.Vonseiten der Protestierenden werden zudem momentan Bilder und Videos in den sozialen Medien verbreitet. Unter anderem werden über den Twitter-Account „Dannenröder Wald Besetzung“ seit 8 Uhr am Montag Fotos und Videos veröffentlicht, die die Proteste an den drei betroffenen Stellen zeigen. Dabei ist in einem 13-sekündigen Video auch eine Aktivistin zu sehen, die mit einem Seil gesichert mutmaßlich von einer der Brücken herunterhängt. In dem Video sagt die Frau: „Wir legen Hessen heute komplett lahm. Wir fordern den sofortigen Rodungsstopp im Herrenwald und im Dannenröder Wald und wir fordern kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ab jetzt.“Am 14. Oktober war es wegen einer ähnlichen Protestaktion gegen den A49-Ausbau auf der A3 zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Gegen die Teilnehmenden wurde deshalb vonseiten der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Aktivisten-Gruppe nannten die Anschuldigungen der Polizei, für den Unfall verantwortlich zu sein, „geschmacklos“.