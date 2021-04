Und wo ist dein Frankfurter Lieblingsort?

Spazierengehen hat sich zu einer beliebten Beschäftigung seit der Pandemie entwickelt. Mit der Plattform „Stadtnischen“ laden drei Frankfurter Kreative die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, ihre Lieblingsorte vorzustellen. Fünfzehn „Nischen“ sind bereits online.

Wo ist der Sender Heiligenstock und warum lohnt sich ein Besuch in der Rödelheimer Bahnhofsgegend? Wie groß ist der Jacobiweiher und wie kommt man am besten dorthin? Antworten auf diese Fragen gibt es auf der Plattform „Stadtnischen“ – ein Projekt, das die Frankfurterinnen und Frankfurter dazu einladen will, die Stadt neu zu entdecken. Seit Mitte April ist die interaktive Karte, auf der alle der sogenannten Stadtnischen zu finden sind, inzwischen online.Entstanden ist die Idee hinter dem Projekt bereits vor einem Jahr, während des ersten Lockdowns. „Ich war im vergangenen März viel draußen spazieren – wie so viele von uns. Doch die immer gleichen Runden werden irgendwann langweilig. Da kam mir die Idee mit den persönlichen Lieblingsorten“, sagt Initiatorin Sarah Keßler. Gemeinsam mit Sarah Gräftner und Tharsan Parameswaran hat sie daraufhin die Stadtnischen ins Leben gerufen. „Frankfurt ist eine unglaublich spannende Stadt. Wir hoffen, die Leute nun dazu einladen zu können, ihre Stadt neu zu entdecken“, so Keßler.Illustration: Sarah GräftnerFünfzehn Punkte sind bereits auf der Karte angelegt. Dort präsentieren die Protagonist:innen ihre Lieblingsorte und erzählen, was sie ganz persönlich mit ihrer Nische verbindet. Es sei ihnen wichtig gewesen, nicht nur die Orte zu zeigen, sondern auch die Menschen dahinter, erklärt Keßler. Neben Fotos gibt es Wegbeschreibungen und Anekdoten.Allen so entstandenen Pins auf der Karte gemein ist, dass sie kostenfrei, öffentlich zugänglich und unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Maßnahmen besucht werden können. Und es sollen und dürfen noch mehr werden. Mitmachen kann jede:r über die Plattform der Stadtnischen