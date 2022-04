Nach Überfall: Polizei fahndet nach Täter

Anfang März kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Praunheim, bei dem der bislang unbekannte Mann unter anderem Pfefferspray einsetzte. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe und hat ein Video veröffentlicht, das den Täter zeigt.

Am Sonntag, 6. März, hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Ludwig-Landmann-Straße im Frankfurter Stadtteil Praunheim überfallen. Dabei kam es zu einem Gerangel mit dem Mitarbeiter vor Ort, der die Herausgabe des Bargelds verweigerte. Der Unbekannte soll laut Polizeiangaben daraufhin Pfefferspray eingesetzt haben und sich so losreißen und flüchten können. Beute habe er jedoch nicht erzielen können.Die Polizei fahndet weiterhin nach dem bislang unbekannten Täter und bittet nun um Mithilfe aus der Öffentlichkeit. Der Mann soll zwischen 18 und 26 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß sein. Seine Statur wird sportlich-schlank beschrieben, darüber hinaus soll er laut Polizeiangaben akzentfrei Deutsch gesprochen und schwarze Augenbrauen, dunkle Augen und einen hellbraunen Teint haben. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Softshelljacke mit Kapuze und Jeans getragen.Eine Video-Sequenz, die den Täter zeigt, kann ebenfalls online eingesehen werden . Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen und / oder dem bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter 069/75551299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.