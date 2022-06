Mann zündet Haare von 22-Jähriger an

Vergangenen Dienstag hat ein unbekannter Mann einer 22-Jährigen in Praunheim die Haare angezündet. Die Polizei vermutet hinter der Tat ein fremdenfeindliches Motiv. Zeuginnen und Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Vergangenen Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Mann in Praunheim einer 22-Jährigen die Haare angezündet. Laut Mitteilung der Polizei handelte es sich vermutlich um einen fremdenfeindlichen Angriff.



Das Opfer und der mutmaßliche Täter seien sich laut Polizei gegen 14.20 Uhr in der Kollwitzstraße entgegengelaufen. Beim Vorbeilaufen habe die junge Frau eine Flamme an ihren Haaren bemerkt, die offenbar der Unbekannte verursacht hatte. Durch ihre schnelle Reaktion habe die 22-Jährige größere Schäden vermeiden können. Wie die Polizei mitteilt, forderte der Mann die 22-Jährige zudem dazu auf, „das Land zu verlassen.“ Anschließend sei er in einen Fußweg Richtung Ludwig-Landmann-Straße geflüchtet.



Die Fahndung der Polizei war bisher nicht erfolgreich. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755 53 111 bei der Polizei zu melden. Laut Mitteilung soll der mutmaßliche Täter etwa 50 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein sowie hellblondes, gräuliches Haar haben. Darüber hinaus habe er ein faltiges Gesicht und ein mitteleuropäisches Aussehen. Bekleidet war er nach Polizeiangaben mit einem weiten, hellgrauen Oberteil sowie einer grauen Jogginghose. Zudem habe er eine Bierdose dabei gehabt.