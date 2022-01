Mann bedrängt und würgt Frau

Ein Mann soll am Samstag eine junge Frau in Praunheim an einer U-Bahnhaltestelle gewürgt und gegen ein Auto gedrückt haben. Laut Polizei soll die Frau schon vorher von dem mutmaßlichen Täter bedrängt worden sein.

Am Samstagmorgen, um 4.45 Uhr, haben laut Polizeimitteilung Zeugen in der Ludwig-Landmann-Straße in Praunheim beobachten können, wie ein Mann eine junge Frau mutmaßlich gewürgt und gegen ein Auto gedrückt haben soll. Laut Polizei habe die Situation sich an der U-Bahnhaltestelle „Stephan-Heise-Straße“ ereignet. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 28-jährigen Mann aus Frankfurt. Die die 23-jährige Frau aus Pforzheim sei geflüchtet, nachdem Zeugen einschritten, teilt die Polizei mit.



Die Frau habe später mitgeteilt, dass sie vorher gemeinsam mit einer Bekannten, dem mutmaßlichen Täter und einem weiteren Mann in der Wohnung der Männer gewesen sei. Der 28-jährige Mann habe sie bereits dort bedrängt, woraufhin sie aus der Wohnung geflohen sei. Der Beschuldigte habe sie verfolgt und an der U-Bahnhaltestelle einholen können. Die Polizei ermittelt weiterhin zu den Umständen.