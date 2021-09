180 000 Gäste im Dippemess-Park

Nach 15 Tagen ist am Sonntag die diesjährige Dippemess zu Ende gegangen. Nach Angaben der Stadt Frankfurt seien insgesamt 180 000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. Nun sollen die Planungen für den Weihnachtsmarkt beginnen.

Am Sonntag hat die diesjährige Dippemess ihren Abschluss gefunden. Wie die Stadt mitteilt, konnten in den 15 Tagen insgesamt über 180 000 Besucherinnen und Besucher gezählt werden. Vor Ort war der Einlass auf das eingezäunte Gelände auf 5000 Gäste begrenzt, was mitunter zu längeren Wartezeiten in den Stoßzeiten geführt hat.



„Perfektes Wetter, ein ausgefeiltes Hygienekonzept, eine besonders gelungene Platzarchitektur und tolle Attraktionen haben aus dem Dippemess-Park eine große Erfolgsgeschichte gemacht“, teilte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zum Abschluss mit. Das eigens vor Ort eingerichtete Testzentrum war laut Stadt „ganztägig hochfrequentiert“ und auch das Impfzentrum habe täglich Impfungen durchgeführt. Nach dem Abbau will man sich nun den Planungen für den Weihnachtsmarkt widmen, wie Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus und Congress GmbH Frankfurt, mitteilt. Dahingehend werde man die „Möglichkeiten durch die neue hessische Corona-Verordnung“ prüfen.