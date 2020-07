Zusammenstoß endet mit Fahrrad im Main

Am Sonntagabend stießen zwei Fahrradfahrer am Griesheimer Ufer frontal aufeinander. Die Kollision endete im Streit und mit einem Fahrrad auf dem Grund des Mains. Bei dem Polizeieinsatz wurde ein Beamter verletzt.

Am vergangenen Sonntagabend sind zwei Fahrradfahrer am Griesheimer Ufer aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei beide Räder beschädigt, sodass die Kollision in einem Streit über die Schuldfrage endete.



Laut Polizei waren ein 33- und ein 39-jähriger Mann gegen 17.40 Uhr in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Nach dem Zusammenstoß warf der 39-Jährige das Fahrrad des 33 Jahre alten Mannes in den Main, wo es versank. Laut Polizei nahm dieser das wiederum zum Anlass, das Fahrrad des 39-Jährigen zu nehmen, um damit von der Unfallstelle zu fliehen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Flüchtige jedoch noch im Nahbereich festgestellt werden.



Bei dem erneuten Zusammentreffen der Kontrahenten soll es wiederholt zum Streit gekommen sein, bei dem der 39-Jährige sein Mobiltelefon nach dem Geflüchteten geworfen haben soll. Nach Angaben der Polizei mussten die Beamten den älteren der beiden Männer zurückhalten, um ein abermaliges Aufeinandertreffen der Männer zu verhindern. Dabei habe er einen Beamten an der Hand verletzt. Die beiden Männer sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.