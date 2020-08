Bodycam-Akku soll versagt haben

Vonseiten der Polizei Frankfurt sollen keine Video-Aufzeichnungen des Einsatzes in Sachsenhausen am vergangenen Samstag existieren. Grund dafür war laut Innenminister Peter Beuth (CDU) der leere Akku einer Bodycam, diese sei an diesem Abend sehr lange im Einsatz gewesen.

Erst durch zwei Videos von Privatpersonen, die in den Sozialen Netzwerken kursierten, wurde die mutmaßliche Polizeigewalt während des Einsatzes in Sachsenhausen vom vergangenen Samstag öffentlich und machte den Hergang nachvollziehbar. Sie zeigten, wie mehrere Beamte einen am Boden liegenden Mann traten und schlugen. Doch auch die Bodycams der Einsatzkräfte hätten den Vorfall aufzeichnen müssen. Mit diesen sind hessische Polizistinnen und Polizisten seit einem Pilotprojekt im Jahr 2013 ausgestattet.



Mehreren Medienberichten zufolge hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag dem Innenausschuss mitgeteilt, dass ein im Einsatz befindlicher Polizist zwar eine Bodycam getragen hätte, dessen Akkus allerdings leer gewesen sei. Laut den Ermittlern war die Kamera zum Zeitpunkt des Einsatzes um 5.30 Uhr schon sehr lange im Einsatz, habe Beuth erläutert. Ein Sprecher der Polizei Frankfurt teilte auf Anfrage des JOURNAL FRANKFURT am Freitagvormittag mit, dass man aktuell Informationen sammele, warum keine Aufnahmen des Vorfalls seitens der Beamtinnen und Beamten existierten. Zur Zeit des Einsatzes seien sie jedoch mit Bodycams ausgestattet gewesen.