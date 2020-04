Beamter schießt Angreifer in den Oberschenkel

Am Samstagabend hat ein Polizeibeamter während eines Einsatzes an der Ecke Niddastraße/Rudolfstraße einem Angreifer in den Oberschenkel geschossen. Der Mann soll versucht haben, die Polizisten mit Messern zu attackieren.

Bei einem Einsatz am Samstagabend an der Ecke Niddastraße/Rudolfstraße am Rande des Bahnhofsviertels hat ein Polizeibeamter einen Mann angeschossen. Der Schuss, der den 26-Jährigen im Oberschenkel traf, wurde von dem Beamten offenbar aus Notwehr abgegeben. Die Polizei wurde gegen 21 Uhr aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Niddastraße gerufen, so ein Sprecher der Polizei. Dort wollten die Beamten zunächst die Personalien der Beteiligten aufnehmen. Währenddessen soll sich laut Polizei aus Richtung Ludwigstraße ein Mann den Einsatzkräften von hinten und mit zwei Messern bewaffnet genähert haben.



Der Mann soll versucht haben, einen der Beamten mit den Messern zu attackieren; der zweite Polizist konnte seinen Kollegen gerade noch rechtzeitig zur Seite ziehen. Der 26-Jährige soll daraufhin weiter versucht haben, die Polizisten anzugreifen und ignorierte auch die Aufforderung der Beamten, die Messer fallen zu lassen. Schließlich habe einer der Beamten aus Notwehr einen Schuss abgegeben, der den Angreifer in den Oberschenkel traf. Die beiden Beamten leisteten laut Polizei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.