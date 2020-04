Unfall bei Einsatzfahrt

Ein Einsatzfahrzeug der Frankfurter Polizei ist vergangenen Sonntag mit einem Porsche kollidiert und dabei umgestürzt. Die 73-jährige Fahrerin hatte den Mannschaftswagen offenbar übersehen.

Am Sonntagabend kam es an der Kreuzung Reuterweg/Grüneburgweg zu einem Unfall zwischen einem Mannschaftswagen der Polizei und einem Porsche Macan. Die 73-jährige Fahrerin des Porsches übersah den mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Einsatzwagen und kollidierte daraufhin mit diesem auf der Kreuzung. Der Einsatzwagen fiel auf die Seite, rutschte einige Meter weiter und stieß mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen.Wie die Polizei mitteilte, wurden die drei Einsatzkräfte bei dem Unfall leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Auch die Fahrerin des Porsches und sowie der Fahrer eines der am Unfall beteiligten Autos wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 85 000 Euro.Die Polizeibeamten waren auf dem Weg nach Griesheim zu einem Einsatz wegen brennender Mülltonnen. Dort hatte es in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits Ausschreitungen gegeben.