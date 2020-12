Videoüberwachung an der Hauptwache

Um auf den Jahreswechsel vorbereitet zu sein, installiert die Frankfurter Polizei, wie auch in den vergangenen Jahren, mobile Videoüberwachungsanlagen. Eine erste befindet sich nun an der Hauptwache, weitere sollen folgen.

Die Frankfurter Polizei hat am Mittwoch eine mobile Videoüberwachungsanlage an der Hauptwache installiert. Es ist nur eine von vielen, die in der Silvesternacht dabei helfen sollen, den Überblick zu behalten. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen ergebe sich in diesem Jahr eine besondere, neue Situation, man sei jedoch „flexibel vorbereitet und für alles gewappnet“, heißt es seitens der Polizei.Auch in den Jahren zuvor habe man bereits solche temporären Anlagen installiert, erklärt ein Sprecher der Polizei. Diese wurden dann mit Beginn des Weihnachtsmarkts aufgestellt und nach kurzer Pause für Silvester wieder genutzt. Da der Markt in diesem Jahr nicht stattfindet, werden die Anlagen nun erst für den Jahreswechsel aufgestellt. Neben der Hauptwache sollen noch weitere Stellen folgen. Wo genau, werde man erst kurz vor der Silvesternacht entscheiden.Neben diesen temporären, nur für den Jahreswechsel gedachten Anlagen der Polizei sind seitens der Stadt auch fest installierte Überwachungsanlagen geplant. Diese könnten bereits Anfang des kommenden Jahres an der Haupt- und an der Konstablerwache in Betrieb gehen. Hier war es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. Zuletzt sorgte ein queerfeindlicher Vorfall, bei dem eine 20-jährige Person angegriffen wurde , für Aufsehen.