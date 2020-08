Ikea-Überfall bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“

Am Mittwoch zeigt die ARD-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ den Überfall eines Geldboten an der Ikea-Filiale in Nieder-Eschbach vom November 2019. Noch immer sucht die Polizei Frankfurt nach sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatverdächtigen.

Im November des vergangenen Jahres überfiel ein unbekannter Mann bei der Frankfurter Ikea-Filiale in Nieder-Eschbach einen Geldboten und verletzte diesen bei einem Schusswechsel schwer. Noch immer sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Am Mittwoch, dem 12. August, soll in der ARD-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ erneut auf den Fall aufmerksam gemacht werden. Damit versucht die Polizei Frankfurt Zeuginnen und Zeugen ausfindig zu machen , die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes und seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können.Der unbekannte Tatverdächtige trat am 9. November 2019 bei der Ikea-Filiale in Nieder-Eschbach an einen Geldboten heran, der in jenem Moment Geldeinnahmen in einen Werttransporter einlud. Der Mann bedrohte den Geldboten mit einer Waffe. Laut Polizei sei es dann zu „einem kurzen Gerangel“ zwischen den beiden gekommen, woraufhin der Angreifer dem Mann den Geldkoffer entwenden konnte. Anschließend löste der Tatverdächtige einen Schuss, der den Mann schwer verletzte.Auf mehreren Überwachungskameras der Ikea-Filiale ist der Unbekannte mit einem Geldkoffer in den Händen und auf einer anderen Aufnahme in einem silberfarbenen Audi A8, Baujahr 2002 zu sehen, mit dem er vom Tatort flüchtete. Eine Aufnahme vor der Tat zeigt den Mann laufend mit seinen Händen in den Taschen seines Pullovers. Wenig später machte die Polizei das Fluchtfahrzeug am Ende des Prozessionswegs in Riedberg ausfindig; es stand brennend in einem Feld.Der Mann selbst trägt auf den Aufnahmen einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe von Nike, weiße Handschuhe, eine schwarze Basecap und eine schwarze Sonnenbrille. Die Polizei schätzt das Alter des Mannes zwischen 30 bis 45 Jahre, auf eine Größe von 1,80 bis 1,90 Meter und beschreibt ihn „dicklich mit Bauchansatz.“