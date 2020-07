Verdacht der Freiheitsberaubung

Am Wochenende wurde in Bockenheim ein Mann beobachtet, der nach einem lautstarken Streit eine bewusstlos wirkende Frau weggetragen haben soll. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In Bockenheim soll ein Mann am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, eine bewusstlos wirkende Frau im Bereich der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Graviastraße getragen haben. Mehrere Personen sollen sich zuvor gegen 2.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und von einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau berichtet haben. Die Frau habe im Rahmen der Auseinandersetzung zeitweise einen bewusstlos en Eindruck gemacht. Eine Polizeistreife konnte die beiden Personen vor Ort nicht mehr antreffen.



Die Polizei sucht nun Personen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlanker, athletischer Körperbau, bekleidet mit einem dunklen Pullover mit größerem Aufdruck im Rückenbereich, Baseballkappe. Die Frau wird als zierlich beschrieben, sie hat lange dunkle Haare und war mit dunkler, sportlicher Oberbekleidung und Jeanshose bekleidet.



Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Personen, die Hinweise zu den Beteiligten oder dem Sachverhalt geben können, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755 51299 oder jeder Polizeidienststelle zu melden.