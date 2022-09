48-Jähriger bei Schießerei in Offenbach getötet

Ein 48-Jähriger ist am Sonntagabend in einer Bar in Offenbach erschossen worden, ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter und schließt nicht aus, dass ihm weitere Personen bei der Flucht geholfen haben.

In Offenbach ist am Sonntagabend ein 48-jähriger Mann offenbar durch mehrere Schüsse getötet worden. Wie die Polizei in Offenbach mitteilte, wurde zudem eine weitere Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gleich nach der Tat hatte die Polizei eine Großfahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam; auch am Montagvormittag wurde noch nach dem Täter gefahndet.



Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage bestätigte, fielen die Schüsse am Sonntagabend in einer Bar an der Ecke Hebestraße/Friedhofstraße in der Offenbacher Innenstadt. Nach der Tat war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte den Bereich weiträumig ab. Wie viele Schüsse genau fielen, ist noch unklar; auch zu den Hintergründen ist bisher nichts bekannt.



Aktuell gehe man von einem Täter aus, so ein Polizeisprecher, es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen beteiligt sind, die möglicherweise in einem Fluchtfahrzeug gewartet haben. Die Polizei sucht daher nach Zeuginnen und Zeugen: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 069/8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.