Diebstahl: Karl der Große ohne Schwert

Seit knapp vier Jahren steht das Denkmal von Karl dem Großen an der Alten Brücke. Daran haben sich nun Diebe zu schaffen gemacht und dessen Schwert entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Seit September 2016 steht das Denkmal von Karl dem Großen an der Alten Brücke in Frankfurt, doch seit knapp einem Monat fehlt der Statue, die zuvor im Depot des Historischen Museums in der Gwinnerstraße untergebracht war, ein Teil. Wie die Polizei nun mitteilte, habe man bereits am 24. Juli festgestellt, dass dem Denkmal das Schwert entwendet wurde. Dies hielt die Statue in der rechten Hand.



Die Polizei Frankfurt ermittelt nun gegen die unbekannten Diebe und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 069/75510800 an das 8. Polizeirevier oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.