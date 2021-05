13-Jährige aus Bayern vermisst

Seit mehr als einer Woche wird die 13-jährige Lea Stein aus dem bayerischen Hallbergmoos vermisst. Zeug:innen haben sie zuletzt am vergangenen Freitag im Frankfurter Stadtteil Eschersheim gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Samstag, dem 24. April, wird die 13-jährige Lea Stein aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Hallbergmoos (Bayern) vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Schülerin dort zuletzt am Tag des Verschwindens gegen 18.40 Uhr gesehen und habe sich danach unerlaubt entfernt. Erste Ermittlungen der Polizei Neufahrn hätten darauf hingedeutet, dass sich die 13-Jährige im Raum Frankfurt aufhalten könnte. Am vergangenen Freitag, dem 30. April, hätten Zeug:innen das Mädchen in Eschersheim gesehen, so die Polizei.



Wer Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Lea Stein geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 08165/95100 bei der Polizeiinspektion Neufahrn zu melden. Die 13-Jährige soll etwa 1,55 Meter groß sein und eine kräftige Statur und auffällig lange schwarze Haare haben. Laut Polizei trug sie bei ihrem Verschwinden eine weiße Hose, weiße Turnschuhe, eine schwarze Jacke und ein rot-schwarzes Kopftuch.