16-Jähriger vermisst

Die Polizei Frankfurt sucht nach einem 16-jährigen Frankfurter, der zuletzt im Süden Frankfurts gesehen wurde. Seit Samstagabend fehlt von ihm jede Spur.

Seit Samstagabend um 21 Uhr wird Emil P. vermisst. Der 16-Jährige ist 1,75 Meter groß, schlank und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens schulterlanges dunkelbraunes glattes Haar; die Polizei Frankfurt weist daraufhin, dass sich dies mittlerweile geändert haben könnte. Bekleidet war er am Samstagabend mit einem beigen Kapuzenpullover, einem dunkelblauen Langarmshirt, einer dunkelblauen Jogginghose und dunkelblauen New Balance Schuhen. Laut Polizei führt der Junge eventuell einen blauen Rucksack und ein grün-braunes Zelt mit sich. Zuletzt sei der Jugendliche im Süden Frankfurts gesehen worden.



Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Emil P. geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 069 75551108 oder an den Kriminaldauerdienst der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755 53131 sowie an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.