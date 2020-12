Stadt richtet Frühwarnsystem ein

Ein Frühwarnsystem der Stadt Frankfurt soll dabei helfen, Engpässen bei der Betreuung in Alten- und Pflegeheimen vorzubeugen. Das Gesundheitsamt will dabei eng mit den Trägern der Einrichtungen zusammenarbeiten.

In Frankfurt sind die tödlich und schwer verlaufenden Erkrankungen mit dem Coronavirus laut Gesundheitsamt bei Bewohner:innen von Alten- und Pflegeeinrichtungen fünfmal so hoch wie im Rest der Bevölkerung. Der Verwaltungs- und Krisenstab der Stadt Frankfurt hat deshalb am vergangenen Donnerstag in einer Sitzung die Einrichtung eines Frühwarnsystems und eine frühzeitige Steuerungsmöglichkeit beschlossen. Demnach seien die Betreiber:innen der Einrichtungen dazu aufgefordert, dem Gesundheitsamt und dem Sozialamt über ein Ampelsystem personelle Engpässe in den Häusern zu melden. Auch sollen die Träger Lösungen dafür finden, Verbundsysteme oder externe Dienstleister zu etablieren.



„Der Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen hat für uns oberste Priorität. Gleichzeitig müssen wir eine soziale Isolierung der Bewohner*innen unbedingt verhindern“, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen). Aus diesem Grund begleite das Gesundheitsamt die Einrichtungen engmaschig.



Wichtig sei dabei auch, dass die Basishygiene in den Einrichtungen streng eingehalten werde. Dies schließe auch das korrekte und konsequente Tragen von Mund-Nasenbedeckungen, insbesondere von Personal und Besucher:innen, ein. „Das ändert sich auch mit Schnelltests und den bevorstehenden Impfungen nicht“, so der Gesundheitsdezernent.