Künstlerische Vielfalt in drei Städten

Im Jahr 2013 gründete der Verband ID Frankfurt (Independent Dance and Performance) das ortsspezifische Performance-Festival „Implantieren“, die vierte Ausgabe steht nun – trotz Corona – in den Startlöchern. An den drei Wochenenden vom 20. August bis zum 6. September werden dann in den drei Gastgeberstädten Frankfurt, Darmstadt und Offenbach unterschiedlichste Räume durch künstlerische Programmpunkte bespielt. Neben Performance und Tanz sei auch das Theater eine wichtige Komponente der Ausstellungen, so die Veranstalter.In diesem Jahr soll der Fokus auf den öffentlichen und gemeinschaftlich genutzten Raum gelegt werden, der, so die Veranstalter, den urbanen Stil des Festivals bestärke. So sollen besondere Standorte außerdem dazu beitragen, ein Zusammenkommen der Künstlerszene zu ermöglichen. In Frankfurt fiel die Wahl auf den Weckmarkt am Werkbund Frankfurt (20.-23.08.), in Darmstadt wird es der Osthang (28.-30.08) und in Offenbach der Hauptbahnhof (04.-06.09) sein. Dort soll gezeigt werden, wie sich öffentlicher Raum gemeinsam nutzen lässt, Der Unterschiedlichkeit der drei Standorte komme dabei eine besondere Rolle zu. Der Frankfurter Standort mit seiner Nähe zum aktuell noch autofreien Mainkai zeige beispielsweise einen öffentlichen Raum, den es gemeinschaftlich zu gestalten gelte.Neben neun hauptsächlich eigens für das Festival produzierten künstlerischen Arbeiten, wurden für die anstehende Festivalausgabe auch diskursive Formate sowie ein Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche entwickelt. Eine Neuheit in diesem Jahr stellen die zwei Forschungsresidenzen dar, die die Kunstschaffenden dazu einladen sollen, im Rahmen der Veranstaltung ihre Projekte weiter zu entwickeln.Die Eröffnung des Festivals ist am Donnerstag, dem 20. August. Corona-bedingt setzen die Veranstalter dabei anstelle von Eröffnungsreden und Grußworten auf einen partizipativen Audioparcours. Dieser soll es allen Besucherinnen und Besuchern ermöglichen, in Gemeinschaft eine ganz individuelle Eröffnung zu erleben. Vor Ort kann aus einem Repertoire aus über 20 Audiobeiträgen von Akteurinnen und Akteuren, Kunstschaffenden sowie Partnerinnen und Partnern des Festivals gewählt und so ein eigener Parcours zusammengestellt werden. Technische Voraussetzung: es wird ein Smartphone benötigt, das fähig ist QR-Codes zu scannen. Zudem bitten die Veranstalter darum, eigene Kopfhörer mitzubringen.