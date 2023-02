Eine Buchreihe zum Auftakt der Feierlichkeiten

Am 28. Februar wird anlässlich des Paulskirchen-Jubiläums die neue Buchreihe „edition Paulskirche“ vorgestellt. Neben einer Lesung mit der Schriftstellerin Elke Heidenreich soll es eine Gesprächsrunde in der Paulskirche geben.

Am 28. Februar findet die öffentliche Festveranstaltung zum Auftakt der Feierlichkeiten des Paulskirchen-Jubiläums statt. Dabei soll ab 18 Uhr die neue Buchreihe „edition Paulskirche“ vorgestellt werden. In dieser werden laut Stadt erstmals die frühen deutschen Demokratinnen und Demokraten mit ihren Schriften, Biografien und politischen Forderungen versammelt und gewürdigt. Die ersten fünf von insgesamt 16 Bändern der „Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten“ sind bereits erschienen. Zu den Herausgebenden gehören Jörg Bong, Ina Hartwig, Helge Malchow, Nils Minkmar, Walid Nakschbandi und Marina Weisband.



Feierlichkeiten zum Paulskirchen-Jubiläum



Anlässlich der Festveranstaltung werden alle Herausgeberinnen und Herausgeber anwesend sein. Eröffnet wird sie von Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Bündnis 90/Die Grünen) und der Präsidentin des Deutschen Bundestags Bärbel Bas. Schriftstellerin Elke Heidenreich wird zudem aus ihrem Vorwort „Eine rabiate Republikanerin“ zu „Emma Herwegh“ lesen, dem ersten Band der Buchreihe. Darüber hinaus soll es eine Diskussionsrunde mit Jörg Bong, Ina Hartwig und Marina Weisband geben.



Moderiert wird die Veranstaltung von Cécile Schortmann; für die musikalische Begleitung sorgt das hr-Sinfonieorchester. Interessierte sollen sich per E-Mail bei protokoll@stadt-frankfurt.de anmelden, der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenlos.