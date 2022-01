Tippfehler führt zu falschen Impfpässen

Wegen eines Tippfehlers wurden im Frankfurter Impfzentrum insgesamt 680 Impfnachweise falsch ausgestellt. Beim Drucken der Aufkleber für den Impfpass war eine falsche Chargennummer angegeben worden. Das Gesundheitsamt entschuldigte sich nun bei den Betroffenen.

Ein Tippfehler hat am ersten Januar-Wochenende zu einer Panne im Frankfurter Impfzentrum geführt. Dabei bekamen insgesamt 680 Personen, die mit dem Impfstoff von Moderna eine Auffrischimpfung erhalten hatten, einen falschen Impfnachweis ausgestellt.



Wie das Frankfurter Gesundheitsamt auf Nachfrage erklärte, werde bei Impfstofflieferungen an das Impfzentrum immer dieselbe Anzahl an Aufklebern mit den entsprechenden Chargennummern, die nach der Immunisierung in den Impfpass geklebt werden, mitgeliefert. Im Falle des Vakzins von Moderna werde bei Booster-Impfungen allerdings nur die halbe Dosis verimpft. Für die übrigen 50 Prozent der Impfdosen müssten vor Ort also weitere Aufkleber gedruckt werden, wofür die Chargennummer händisch übertragen wird. „Alle Beschäftigten arbeiten unter Hochdruck am Erfolg der Impfkampagne und an Systemen, die menschliche Fehler weitestgehend ausschließen. Bei einer Übertragung kam es dennoch zu einem Tippfehler, der rasch entdeckt wurde“, so eine Sprecherin des Gesundheitsamts.



Die falsche Chargennummer kann dazu führen, dass Geboosterte nach der Impfung kein gültiges Zertifikat erhalten. Das Gesundheitsamt entschuldigte sich nun bei den Betroffenen. Nachdem der Fehler entdeckt wurde, seien sie sofort informiert worden. Im Impfzentrum können sie den Fehler im Impfpass korrigieren lassen.