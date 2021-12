Hessische Polizei erhöht Corona-Kontrollen

Die hessische Polizei will am Dienstag, 14. Dezember, und Mittwoch, 15. Dezember, landesweit die Kontrollen der geltenden Corona-Regeln verstärken. Vor allem öffentliche Bereiche wie Bahnhöfe, Gaststätten oder Weihnachtsmärkte sollen dabei im Fokus stehen.

Am Dienstag und Mittwoch will die hessische Polizei zwei Tage lang verstärkt die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in mehreren hessischen Großstädten – unter anderem in Frankfurt – kontrollieren. Dies teilte das Hessische Innenministerium am Montag mit. Landesweit würden sich dafür „Hunderte zusätzliche Kräfte“ der Bereitschaftspolizei aller sieben Flächenpräsidien beteiligen.



Schwerpunktmäßig kontrolliert werden sollen dabei neben der Einhaltung der 3G-Regeln im Öffentlichen Personennahverkehr auch größere Veranstaltungen in den Städten Frankfurt, Darmstadt, Gießen, Fulda, Kassel, Offenbach und Wiesbaden. Im Fokus stehen dabei laut Innenministerium vor allem öffentliche Bereiche wie Bahnhöfe, Gaststätten oder Weihnachtsmärkte.



„Gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern in den Kommunen und bei den Verkehrsverbünden werden wir an den zwei Tagen verstärkt im Einsatz sein. Ziel der konzertierten Aktion ist es, gezielt Verstöße gegen die Corona-Regeln zu ahnden“, erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Montag. Zugleich setze man mit den notwendigen Kontrollen ein „sichtbares Zeichen“, dass die Lage sehr ernst sei. Beuth betonte, dass die Kontrollen „keine Schikane“ seien, sondern dem Schutz der Bevölkerung vor der Überlastung des Gesundheitssystems dienten.



Bei den Kontrollen werde vonseiten der Polizei grundsätzlich ein kommunikativer Ansatz verfolgt, um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig auf die geltenden Regeln hinzuweisen. „Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass die ganz große Mehrheit der Bevölkerung verantwortungsvoll und besonnen mit den notwendigen Corona-Regeln umgegangen ist“, heißt es vonseiten des Innenministeriums.