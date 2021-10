Ein Frühlingsball im Herbst

Am Samstagabend fand der nunmehr siebte Ball – ehemals Frühlingsball – im Gesellschaftshaus des Palmengartens statt. Neben einer „stillen Auktion“, die mehr als 40 000 Euro einbrachte, wurde erstmals auch ein Preis für nachhaltiges Handeln verliehen.

Mit knapp 500 Gästen in Abendgarderobe fand am Samstagabend der siebte Ball im Gesellschaftshaus des Palmengartens statt. Ursprünglich als sogenannter Frühlingsball initiiert, musste die Veranstaltung – wie so viele Events – aufgrund des Pandemiegeschehens mehrfach verschoben werden. Nun, unter 2G-Regelung, mit Platzkarten und ohne sogenannte Flaniergäste, wurde gemeinsam diniert, getanzt und dabei gespendet.Letzteres fand im Rahmen einer „stillen Auktion“ statt, an der die Ballgäste mit verdeckt abgegebenen Geboten teilnehmen konnten. Zur Auswahl standen hochwertige Preise wie etwa eine limitierte Fotografie von Nelson Mandela mit Startgebot von 3600 Euro, ein maßgeschneiderter Anzug oder Karten für das Wimbledon-Finale. Dadurch konnte eine Summe von insgesamt 40 850 Euro erzielt werden, wie Veranstalter Robert Mangold am späten Abend verkündete. Der Erlös kommt der Stiftung Palmengarten und Botanischer Garten zugute, geplant sei der Bau eines Kinderspielplatzes, verriet Katja Heubach, Direktorin der Stiftung.Eine weitere Besonderheit des Abends war die erstmalige Verleihung des „Grünen Fußabdrucks“ – einem Sonderpreis für besonders nachhaltiges Handeln. Der mit 5000 Euro dotierte Preis der FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH ging an den Dottenfelder Hof und dessen Kinderbauernhof-Initiative, mit der jährlich mehr als 4000 Kinder erreicht und für Themen wie nachhaltige Zukunftsgestaltung, Regionalität und „wesensgemäße Tierhaltung“ sensibilisiert werden. Überreicht wurde der Preis von Benjamin Scheffler, Partner der Aktion und Geschäftsführer der FES, an Margarethe Hinterlang vom Dottenfelder Hof.Kulinarische Akzente setzte Zwei-Sterne-Koch Andreas Krolik mit seinem Team, das ein Drei-Gänge-Menü servierte. Für die Unterhaltung sorgten zahlreiche Programmpunkte, darunter die englische Jazzband Muzika sowie die Artistinnen und Artisten des Tigerpalastes, die einen Auszug aus der in Kürze startenden Winterrevue präsentierten. Stargast des Abends war Sänger Adel Tawil, der ein knapp einstündiges Konzert gab.Artistin Alyona Pavlova überzeugte mit Ballett am Luftring. © Felix WachendörferScheckübergabe der Stillen Aktion durch Robert Mangold an Katja Heubach, Direktorin der Stiftung Palmengarten und Botanischer Garten. Links Evren Gezer, Moderatorin des Abends. © Felix Wachendörfer