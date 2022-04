Grüne Soße für Hilfsbedürftige

Am Karfreitag lädt die Bernd Reisig Stiftung erneut zum Oster-Essen für Obdachlose ein. Etwa 2000 Hilfsbedürftige und Obdachlose erhalten in fünf hessischen Städten Speisen, Getränke und Geschenke. Es werden noch helfende Hände gesucht.

Ostern steht vor der Tür und das nimmt sich Bernd Reisig mit seiner Stiftung zum Anlass, am Karfreitag hilfsbedürftige und obdachlose Menschen zu einem Oster-Essen einzuladen. Von 12 bis 16 Uhr werden unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) im Römerhöfchen des Rathauses grüne Soße, Kartoffeln und Eier verteilt. Zusätzlich gibt es eine Oster-Geschenktüte. Neben Frankfurt bieten auch die Städte Kassel, Offenbach, Wiesbaden und Darmstadt ein Oster-Essen an. Die Stiftung rechnet insgesamt mit rund 2000 obdachlosen und hilfsbedürftigen Menschen.Über 200 Helferinnen und Helfer haben sich bereits angemeldet. Aktuell gibt es noch vereinzelt offene Stellen, für die weitere Freiwillige gesucht werden. In Frankfurt werden für den Donnerstag Ehrenamtliche zum Verteilen der Flyer und Gutscheine sowie zum Beladen der Fahrzeuge gesucht. Für den Karfreitag kann sich als Fahrer oder Fahrerin und für das Entladen angemeldet werden. Auch in den anderen Städten wird noch nach helfenden Händen gesucht. Unter www.berndreisigstiftung.de geht es zur Anmeldung.