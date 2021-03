Grüne Soße für 2000 Hilfsbedürftige

Die Bernd Reisig Stiftung will kommenden Karfreitag trotz steigender Infektionszahlen ein Oster-Essen für Obdachlose ausrichten. In fünf hessischen Städten gibt es neben der kostenlosen Mahlzeit auch eine Geschenktüte mit Schutzmasken für Hilfsbedürftige.

Erst wurde ein harter Lockdown über die Osterfeiertage beschlossen, dann wieder rückgängig gemacht. Die politischen Beschlüsse der vergangenen Tage stellten zuletzt auch die Ausrichtung des eigentlich geplanten Oster-Brunchs für Obdachlose der Bernd Reisig Stiftung infrage. Aus dem Brunch wurde schließlich ein Oster-Essen; doch findet das Ereignis wie geplant an Karfreitag statt?Darauf gab nun der Vorsitzende der Stiftung, Bernd Reisig selbst, Auskunft: „Ich gehe fest davon aus, dass die Verköstigung der hilfsbedürftigen Menschen stattfinden wird“, erklärte er. Er und sein Team hätten die Essensausgabe seit Monaten organisiert, so Reisig, und alle möglichen Hygiene- und Abstandsregeln berücksichtigt. Außerdem finde die Essensausgabe im Freien statt und alle Helfer trügen Masken und Schutzkleidung. „Wir haben bewusst die Ausgabe des Essens auf eine Zeitspanne von vier Stunden entzerrt, um Menschenschlangen an unseren Ständen zu verhindern“, machte Reisig deutlich.Die Stiftung wird an Karfreitag, den 2. April, von 12 bis 16 Uhr ein Oster-Essen bestehend aus Grüner Soße, Eiern und Kartoffeln sowie eine Geschenktüte mit Masken an circa 2000 Hilfsbedürftige verteilen. Neben einer Essensausgabe am Frankfurter Römerhöfchen/Rathaus werden zahlreiche freiwilligen Helfer:innen ihre Stände auch in Kassel, Darmstadt, Offenbach und Wiesbaden aufschlagen. Für Bernd Reisig mache es nämlich wenig Sinn, „die Menschen an Ostern alleine zu lassen, die sowieso schon durch die Pandemie am härtesten betroffen sind.“Das Oster-Essen sei laut Reisig umso wichtiger, da die meisten Hilfseinrichtungen für Obdachlose über die Feiertage ebenfalls geschlossen oder stark verringerte Kapazitäten in ihren Räumlichkeiten hätten. In Kassel gibt es noch vereinzelte Plätze für freiwillige Helfer, die sich über die Stiftungs-Homepage anmelden können.