Weltkriegsbombe soll um 14 Uhr entschärft werden

In einem Industriegebiet im Frankfurter Ostend ist am Montagmorgen bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Diese soll bereits um 14 Uhr entschärft werden.

Bei Bauarbeiten in der Franziusstraße im Ostend ist am Montag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. „Aufgrund der Gefahr für Leib und Leben, die im Falle Detonation besteht, muss die Bombe laut Kampfmittelräumdienst zeitnah unschädlich gemacht werden“, teilte die Frankfurter Feuerwehr am Montagmittag mit. Die Entschärfung des Sprengkörpers ist für 14 Uhr geplant. Dafür wird ein Bereich im Umkreis von 250 Metern um den Fundort gesperrt. Nach Angaben des Pressesprechers der Frankfurter Feuerwehr sind 50 Menschen in dem betroffenen Bereich gemeldet, die evakuiert werden müssen; da es sich um ein Industriegebiet handelt, seien jedoch wahrscheinlich „deutlich mehr“ Menschen von der Evakuierung betroffen. Eine Betreuungsstelle soll nach aktuellen Angaben nicht eingerichtet werden.