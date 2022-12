Vier Täter nach versuchtem Straßenraub gesucht

Bei einem Straßenraub im Ostend Anfang Juni haben vier unbekannte Täter einen Mann angegriffen und ihn unter anderem mit Reizgas besprüht. Videokameras an der U-Bahnstation Ostend haben die flüchtigen Täter erfasst. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Die Polizei fahndet aktuell nach vier unbekannten mutmaßlichen Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am 6. Juni gegen 3.25 Uhr, bei einem Straßenraub in der Grusonstraße im Frankfurter Stadtteil Ostend einen Mann angegriffen zu haben. Dabei sollen sie das 33-jährige Opfer mit Reizgas besprüht haben, ihn zu Boden gestoßen und versucht haben ihm sein Handy wegzunehmen. Letzteres sei den Verdächtigen nach Angaben der Polizei misslungen.



Die vier flüchtigen Unbekannten seien durch Videokameras an der U-Bahnstation Ostbahnhof erfasst worden. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der 069/75551499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.