Mann von Tram erfasst und gestorben

Erneuter Streik

Kita-Beschäftigte legen ihre Arbeit nieder

Am Mittwoch und Donnerstag sind Kita-Beschäftigte in Hessen erneut zum Streik aufgefordert. In Frankfurt soll am Donnerstag eine große Demonstration stattfinden. Eltern müssen mit Einschränkungen in den Kitas rechnen.

Text: loe / Foto: Adobe Stock