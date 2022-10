Traditionsbrauerei Binding wird geschlossen

Ab Oktober kommenden Jahres sollen Binding und Henniger nicht mehr in Sachsenhausen gebraut werden. Wie die Radeberger-Gruppe mitteilt, wird die Produktionsstätte komplett verlagert, die Brauerei schließt. Als Grund nennt die Gruppe unter anderem die stark gestiegenen Kosten.

Wenn aktuell das Bier auf dem Frankfurter Oktoberfest fließt, wurde das nicht einmal fünf Kilometer weit entfernt im Stadtteil Sachsenhausen gebraut. Denn dort befindet sich die 1870 gegründete Frankfurter Traditionsbrauerei, die Binding-Brauerei. Noch – denn dies soll sich ändern: Wie die Radeberger-Gruppe, Deutschlands größte private Brauereigruppe, am Donnerstag mitteilte, soll der Betrieb eingestellt und bis Oktober 2023 komplett verlagert werden.



Es sei „eine sehr schwere, nun aber nicht mehr aufschiebbare Entscheidung“ gewesen, heißt es in der Mitteilung. Als Gründe nennt die Gruppe die drastischen Kostensteigerungen der vergangenen Wochen, darüber hinaus habe sich die gesamte Branche noch nicht von den Auswirkungen und Folgen der Pandemie erholt. Allein innerhalb der Unternehmensgruppe lägen die Schäden bereits in dreistelliger Millionenhöhe, „Tendenz steigend“.



„Wir haben lange gerungen, die Frankfurter Binding-Brauerei als einen für uns alle emotional besonderen Standort zu erhalten“, heißt es vonseiten der Geschäftsführung. Man habe „sämtliche alternative Ansätze und Routen ausgelotet, Spielräume genutzt und damit über Jahre auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf genommen“, doch nun sei eine Schließung unumgänglich. Ganz eingestellt werden soll die Produktion der dort produzierten Biere Binding, Henniger und Schöfferhofer Weizen jedoch nicht. Sie soll an Schwesternstandorte verlagert werden, die Zentrale der Radeberger Gruppe soll ebenfalls in Frankfurt bestehen bleiben.



Die rund 150 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereits informiert. In den nun anlaufenden Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen wolle man nun – soweit möglich –sozialverträgliche Lösungen suchen. Dies können, so die Radeberger-Gruppe, etwa Angebote für Altersteilzeit oder auch alternative Jobangebote an den anderen zwölf Standorten der Gruppe sein.



Im Jahr 1870 von Conrad Binding gegründet, besteht das Unternehmen Binding seit mehr als 150 Jahren. Seit 1881 befindet sich die Brauerei am Sachsenhäuser Berg an der Darmstädter Landstraße; 1884 wandelte Binding sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um. Seit 2002 gehört Binding nun zur Radeberger-Gruppe. Nur ein Jahr zuvor hatte Binding die Markenrechte der benachbarten Henniger-Brauerei übernommen.