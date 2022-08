22-Jähriger mit Glasflasche und Pfefferspray verletzt

Am Samstag kam es in der Nähe der Konstablerwache wohl erneut zu einem queerfeindlichen Angriff. Dabei griffen mehrere Männer einen 22-Jährigen mit einer Glasflasche und Pfefferspray an. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

Am frühen Samstagmorgen ist ein 22-Jähriger in der Großen Friedberger Straße von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Der Angriff hatte offenbar einen queerfeindlichen Hintergrund; wie die Polizei mitteilte, sollen die unbekannten Täter den 22-Jährigen zuvor auch aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt haben. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern noch an.



Laut Polizei war der 22-Jährige am Samstag gegen 5.35 Uhr mit vier weiteren Personen von der Alten Gasse in Richtung Konstablerwache unterwegs, als eine Gruppe von drei bis fünf Personen sie ansprach und beleidigte. Die Gruppe um den 22-Jährigen habe noch versucht, ihre Gegenüber zu beschwichtigen; ein Mann griff den 22-Jährigen dann aber mit einer Glasflasche an. Der Angegriffene habe die Flasche noch abwehren können, erlitt dabei allerdings Schnittverletzungen an der Hand. Geschädigter und Angreifer seien daraufhin aneinander geraten, wobei der Angreifer den 22-Jährigen in den „Schwitzkasten“ genommen habe. Ein weiterer Mann sprühte dem 22-Jährigen dabei Pfefferspray ins Gesicht, so die Polizei.



Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, seien die Täter mit ihren Begleitern in Richtung Konstablerwache geflohen. Die anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff oder den Tätern geben können, sich unter der Nummer 069/755 10 100 zu melden. Der erste Täter, der den 22-Jährigen mit der Glasflasche verletzte, soll etwa 1,85 Meter groß sein und sehr kurze Haare sowie eine „mitteleuropäische Erscheinung“ haben. Er soll ein weißes T-Shirt und Jeans getragen haben. Der Mann, der dem Angegriffenen Pfefferspray ins Gesicht sprühte, soll zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß sein, kurze dunkle Haare und ebenfalls eine „mitteleuropäische Erscheinung“ haben. Er war mit einem schwarzen T-Shirt und Jeans bekleidet.