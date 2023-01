20 Wahlvorschläge schaffen es auf den Stimmzettel

Am Freitag hat der Gemeindewahlausschuss der Stadt Frankfurt über die 21 Wahlvorschläge entschieden, die für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März eingereicht wurden. Mit insgesamt 20 Kandidaten wird der höchste Wert der OB-Wahl 2018 mit zwölf zugelassenen Vorschlägen übertroffen, so die Stadt. Ein Bewerber wurde vom Wahlausschuss nicht zugelassen, da er die nötige Anzahl an Unterschriften der Unterstützer nicht eingereicht habe.



Zwölf dieser Wahlvorschläge werden von Parteien und Wählergruppen getragen. Unter ihnen finden sich Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen), Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD), Daniela Mehler-Würzbach (Die Linke), Yanki Pürsün (FDP), Andreas Lobenstein (AfD), Mathias Pfeiffer (BFF), Katharina Tanczos (Die Partei) und Tilo Schwichtenberg (Gartenpartei).



Die restlichen acht Vorschläge ergeben sich aus Einzelbewerberinnen und -bewerbern. So treten etwa Straßenbahnfahrer Peter Wirth, der auch als Bahnbabo bekannt ist, Yamòs Camara von der Freien Partei Frankfurt, Niklas Pauli, Sven Junghans, Feng Xu, Grüne-Soße-Festivalleiterin Maja Wolff, Khurrem Akhtar von Team Todenhöfer, Frank Großenbach von dieBasis, Peter Pawelski, Karl-Maria Schulte sowie Markus Eulig an.



Auch die Reihenfolge der zwanzig Kandidaten wurde in der Sitzung des Wahlausschusses festgelegt. Dafür habe man zunächst die Wahlvorschläge der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien oder Wählergruppen nach der Zahl ihrer Stimmen bei der letzten Wahl zur Stadtverordnetenversammlung aufgeführt. Anschließend werden die übrigen Wahlvorschläge gelistet – deren Reihenfolge wurde nach Angaben der Stadt ausgelost.