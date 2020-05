Schwimmbäder öffnen für Vereine

Schwimmbäder in Hessen dürfen ab dem 1. Juni wieder für Schwimmvereine und -kurse öffnen. Das hat das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung am Mittwoch beschlossen. Damit soll die stufenweise Öffnung der Bäderbetriebe beginnen.

Die Öffnung von Schwimmbädern in Hessen wird stufenweise erfolgen. Das hat das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung am Mittwoch beschlossen. Demnach dürfen ab dem 1. Juni Schwimmvereine und -kurse zurück in die hessischen Frei- und Hallenbäder. Voraussetzung dafür sei, dass die für den Sport geltenden Hygiene- und Sicherheitsregelungen eingehalten werden. Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) erklärte dazu: „Der Schwimm- und Tauchsport in Hessen musste viele Wochen ruhen. Gerade für Vereinsschwimmer, die mehrmals die Woche trainieren, war dies eine lange Zeit.“ Aufgrund der niedrigen Infektionszahlen und der guten Hygienekonzepte der Schwimmbadverbände und -betreiber sei ein Öffnen nun verantwortbar.



Wann schließlich alle Bürgerinnen und Bürger zurück in die Bäder dürfen, wolle die Landesregierung bis Mitte Juni entscheiden. Ziel sei es, so Beuth, die Bäder und Badeseen noch diesen Sommer öffnen zu können. Der Besuch werde „dann aber leider noch kein unbeschwertes Vergnügen“ sein, so der Sportminister. Es werde zunächst reduzierte Besucherzahlen geben, Sauna- und Wellnessbereiche und ähnliche Angebote müssten aber definitiv weiterhin geschlossen bleiben.



Die Stadt Frankfurt hatte sich bereits vergangene Woche für eine Öffnung der Bäder ausgesprochen, gemeinsam mit Boris Zielinski, dem Chef der Frankfurter Bäderbetriebe, habe man eine Öffnung bereits vorbereitet. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Sportdezernent Markus Frank (CDU) sagten: „Sowohl Hygienemaßnahmen als auch Abstandsgebot können in den städtischen Bädern aufgrund der getroffenen organisatorischen und personellen Maßnahmen hervorragend eingehalten werden.“ Das erarbeitete Konzept reiche von gesonderten Öffnungszeiten für Seniorinnen und Senioren bis hin zur Vorgabe der entsprechenden Schwimmrichtung. Bis zu den Sommerferien könnten so – sofern die Infektionszahlen es zuließen – öffentliches Schwimmen wieder ermöglicht werden.