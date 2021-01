Polizei sucht vermisste 16-Jährige

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Hannover nach der 16-jährigen Marion P. Die Jugendliche wird seit dem 4. August 2020 vermisst. Der Polizei zufolge könnte sie sich im Raum Frankfurt aufhalten.

Die Polizei in Hannover bittet um Hilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Marion Francoise Sandra P. Die Jugendliche wurde bereits am 4. August 2020 von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Wie die Polizei berichtet, habe die 16-Jährige am Morgen die Wohnung ihrer Eltern im hannoverschen Stadtteil List verlassen und werde seitdem vermisst. Weil Marion P. Kleidung und persönliche Gegenstände mitgenommen habe, sei die Polizei zunächst von einem freiwilligen Verschwinden ausgegangen. Da sie nur wenig Bargeld dabei hatte, könne eine Gefahr für Leib und Leben der Vermissten mittlerweile aber nicht mehr ausgeschlossen werden.



Zeug:innen hätten ausgesagt, dass die 16-Jährige am Tag des Verschwindens in einen dunklen VW-Transporter gestiegen sei. Der Fahrer sei laut Polizei ein jüngerer Mann gewesen, dessen Identität unklar sei.



Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste im Raum Frankfurt aufhalten, so die Polizei. Die 16-Jährige sei etwa 1,75 Meter groß, schlank und wirke etwas älter. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens habe sie langes, dunkles Haar getragen. Zudem habe sie ein auffälliges Muttermal auf der linken Wange.



Zeug:innen, die Marion P. gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Verschwinden sowie möglichen Kontaktpersonen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0511 109-2717 bei der Polizeiinspektion Hannover zu melden.