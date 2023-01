Podiumsdiskussion zur OB-Wahl

Wer wird das neue Stadtoberhaupt von Frankfurt? Am 5. März haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl. Gemeinsam mit der Montagsgesellschaft lädt das JOURNAL FRANKFURT vorab zur Diskussionsrunde mit den Kandidatinnen und Kandidaten ein.

Am 5. März haben die Frankfurterinnen und Frankfurter die Wahl: Wer wird künftig die Geschicke der fünftgrößten Stadt Deutschlands lenken? Um zukunftsfähig zu bleiben braucht Frankfurt ein Stadtoberhaupt, das die drängenden Fragestellungen in den Blick nimmt. Noch niemals zuvor standen so viele Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Wahlzettel. 20 Vorschläge sind zugelassen. Die Bürgerinnen und Bürger können über die Zukunft ihrer Stadt entscheiden.Das JOURNAL FRANKFURT möchte gemeinsam mit dem Verein Montagsgesellschaft – Engagierter Bürgerdialog zur Meinungsbildung beitragen: Die Gestaltung der Demokratie sowie der Dialog miteinander sind für unsere Gesellschaft essentiell und daher beteiligt sich die Redaktion aktiv am Diskussionsprozess gerade in dieser für Frankfurt wichtigen Personalfrage. Welche Bewerberin/welcher Bewerber ist sowohl fachlich als auch persönlich am besten für das höchste Amt Frankfurts geeignet? Wer verkörpert am besten das Frankfurt-Gefühl?Jasmin Schülke, Chefredakteurin JOURNAL FRANKFURT und Stefan Söhngen von der Montagsgesellschaft wollen in einer großen Podiumsdiskussion „Frankfurt hat die Wahl“ am Montag, 27. Februar, im Hotel Steigenberger Icon Frankfurter Hof den Bewerberinnen und Bewerbern der im Römer vertretenen Fraktionen sowie vorher ausgelosten Einzelbewerbern auf den Zahn fühlen und laden alle Interessierten zur Teilnahme ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Ballsaal des Hotels, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter www.montagsgesellschaft.de/obwahlen wird gebeten.