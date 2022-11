Mann mit Messern festgenommen

Am Dienstag hat die Polizei einen Mann im Bereich der Eschenheimer Anlage festgenommen. Er soll zuvor in der Jahnstraße mit mehreren Messern auf Fahrzeuge eingestochen haben. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Polizei Frankfurt hat am Dienstagvormittag einen mit Messern bewaffneten Mann in der Innenstadt festgenommen. Zuvor seien mehrere Notrufe eingegangen, dass ein Mann in der Jahnstraße gesehen worden sei, der mehrere Messer bei sich trage. Er soll einen Motorradhelm getragen und auf mehrere Fahrzeuge eingestochen haben. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes hätte eine Polizeistreife den Verdächtigen in der Petersstraße schließlich ausfindig gemacht und festgenommen.



Laut Polizeimeldung wiesen die Beamten den Mann an, seine Hände zu zeigen, worauf dieser mit zu Pistolen geformten Fingern antwortete und auf die Streife zielte. Als er der Aufforderung, sich hinzulegen, keine Beachtung schenkte, wurde er von den Polizisten zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen.



Weiter heißt es, dass mithilfe von Zeugen in der nahen Umgebung zwei große Fleischermesser und ein Brotmesser gefunden und sichergestellt worden seien, die der Verdächtige vorher offensichtlich abgelegt hatte. Die Polizei geht bisher davon aus, dass der Mann zuvor in der Jahnstraße die Sitzbank eines Oldtimermotorrads und den Reifen eines PKW zerschnitten habe. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.



Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Ihm wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Des Weiteren steht er unter Verdacht, den Motorradhelm gestohlen zu haben. Er sei wegen seines auffälligen Verhaltens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.