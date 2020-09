Wenn die Naxoshalle zum virtuellen Treibhaus wird

Zum sechsten Mal findet das Node-Festival statt – dieses Jahr als hybrides Format. Neben dem internationalen Austausch über die ökologische Dimension neuer Technologien warten Workshops im Mousonturm und der Naxoshalle auf die Besucherinnen und Besucher.

Wie können wir technische Infrastrukturen oder unsere (digitale) Alltagspraxis nachhaltiger gestalten? Wie können wir andere davon überzeugen, mitzumachen? Diesen Fragen widmet sich die diesjährige Ausgabe des NODE Forum for Digital Arts, die vom 2. bis 8. Oktober stattfindet. Unter dem Motto „Second Nature“ legt der Frankfurter NODE Verein den Fokus auf die ökologische Dimension der neuen Technologien.Seit 2008 vereint NODE alle zwei Jahre internationale Akteurinnen und Akteure der digitalen Kunst sowie der kreativen Software- und Designszene in Frankfurt, um gemeinsam die eigene Praxis unter die Lupe zu nehmen. Darüber hinaus soll mit Frankfurterinnen und Frankfurtern der gemeinsame Austausch stattfinden – in diesem Jahr auf hybride Weise sowohl im virtuellen als auch im analogem Raum. Zur Verfügung stehen dabei die Naxoshalle sowie das Künstlerhaus Mousonturm. Letzteres wird sich laut den Veranstaltern kurzzeitig in ein interaktives Konferenz-Studio, das „Emergency Broadcast Studio“, verwandeln. Von dort aus sollen verschiedene Sendungen wie Talkrunden, Coding Workshops oder Interventionen live ausgestrahlt und so weltweit zugänglich gemacht werden. Zugang dazu ermöglicht der sogenannte Festival Hub, der über den Browser oder als App genutzt werden kann. Damit können Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt mit den Geschehen im Mousonturm interagieren und sich mit anderen Festival-Gästen austauschen.Kreativ werden soll es dann auch im GreenHouse NAXOS – einer virtuellen Nachbildung der Naxoshalle, die den Besucherinnen und Besuchern als offener, virtueller Experimentierraum und somit als virtuelles Treibhaus für Ideen dienen soll. Dort können sie unter anderem ihre eigene prototypische Naxoshalle gestalten. Gemeinsam mit den Teams von Digitale Welten und Jugend hackt sollen dort auch erstmals Workshops für Jugendliche stattfinden. Darüber hinaus wird ein Online-Labor, das SecondNatureLab, das Programm im Nachgang ergänzen: In mehrwöchigen Online-Seminaren können Kreative selbst aktiv werden und Impulse aus dem Festival eigens umsetzen.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist aufgrund aktueller Hygiene-Vorschriften begrenzt; das gesamte Programm gibt es online . Das JOURNAL FRANKFURT verlost darüber hinaus 3x2 Tickets für einen besonderen Tag auf dem Festivalgelände inklusive Behind-the-Scenes Führungen und Logen-Plätzen. Mehr Infos dazu gibt es hier.